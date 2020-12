El Comercio de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 24 Diciembre 2020

Fabián Bustos necesitará la hazaña más grande de su carrera para levantar el título en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El entrenador argentino de Barcelona tendrá que ganar en la Casa Blanca para dar una histórica vuelta olímpica.

El resultado no benefició a los toreros. Liga de Quito partirá con la ventaja del 1-1 siendo local en una cancha donde los amarillos jamás han alcanzado un triunfo desde su inauguración en 1997. Con el empate, el duelo se definirá en los penales, una instancia a la que no quiere llegar el DT.

En la rueda de prensa posterior a la final de ida disputada en el estadio Monumental, el DT Bustos aseguró que el partido fue "parejo" y lamentó que Barcelona SC no haya sido regular, tras dominar el encuentro durante el primer tramo del compromiso.

"Parece que dominábamos, pero estuvimos imprecisos. No teníamos bastante claridad y pese a eso creamos dos o tres situaciones. Termina siendo parejo el final primer tiempo y después en el segundo tiempo la llave estaba abierta. Fue un partido con dos equipos que han sido los mejores del año, con mucha paridad", dijo el estratega argentino.

El DT Bustos también criticó el arbitraje de Augusto Aragón por demorarse en finalizar el primer tiempo después de pasarse los dos minutos del tiempo que adicionó. En ese intervalo, Liga marcó el primer tanto, con un remate cruzado de Jhojan Julio.

"La jugada previa no era córner. Eso era lo que reclamábamos. Creo que hacen el gol al 48,15. No voy a decir nada más porque después van a decir montón de cosas. Creo que tenemos mala suerte", dijo Bustos, quien solicitará a la directiva del Barcelona SC que pida los audios del videoarbitraje (VAR).

"Quisiera escuchar el audio y espero que no pasen tres semanas para que nos den la posibilidad de escuchar para saber por qué no fue expulsado el jugador (Junior Sornoza)", añadió. El entrenador aseguró que "Barcelona no saldrá a esconderse en la final" y mencionó que el plantel saldrá a proponer y ganar por primera vez en Ponciano.

Fuente: El Comercio