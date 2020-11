1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 25 Noviembre 2020

Leo Messi no ha tardado en despedirse de Maradona en sus cuentas oficiales con un mensaje sentido, de 10 a 10: "Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD".

Maradona dirigió a Messi en el ciclo mundialista de 2008 a 2010, hasta el Mundial de Sudáfrica, donde Argentina cayó en cuartos de final goleada por Alemania. Además se encontraron en distintos actos, como cuando MARCA les reunió junto a Alfredo di Stéfano para la entrega del premio homólogo de La Saeta.

Su trayectoria ha sido en distintos puntos semejante, por ser zurdos, por ser argentinos, por llevar el 10, por haber jugado en el Barça y por esos goles calcados, el de Maradona a México y el de Messi a Getafe, una jugada que les emparentará para siempre. (Marca)