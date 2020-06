1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 21 Junio 2020

Tener un entrenador que dirige a control remoto no es conveniente para Ecuador, según los especialistas consultados por EXPRESO, con motivo de la ratificación de que en el mes de septiembre se iniciarán las eliminatorias para el Mundial de Catar.

“Ismael Rescalvo (Emelec) y Miguel Ángel Ramírez (Independiente) también son españoles, pero a diferencia de Jordi Cruyff están comprometidos con sus proyectos y por eso tienen a sus familias aquí. La Federación Ecuatoriana de Fútbol cometió un error al permitirle que pase mucho tiempo en España, donde incluso tiene otros trabajos. Se nota que no está comprometido con el proyecto selección, y eso no es bueno para nosotros, porque pierde mucho tiempo allá y no se adentra a la idiosincracia de nuestro futbolista, todo lo hace a distancia y por mucho que la tecnología evolucione, nunca reemplazará a la labor presencial”, dijo el exseleccionado Ricardo Armendáriz.

Las palabras del Bocha tienen un sustento válido. Desde enero de 2020, cuando se dio a conocer su designación como seleccionador ecuatoriano, Cruyff ha pasado mucho tiempo fuera del país, algunas veces alegando visitas a los jugadores que militan en el exterior.

Según los reportes, ha visitado a: Gonzalo Plata, Carlos Gruezo, Pervis Estupiñán, Felipe Caicedo, Kike Saverio y Cristian Noboa, además de algunos que militan en clubes mexicanos, pero solo los tres primeros han tenido competencia oficial tras el parón por la pandemia de coronavirus.

La LigaPro recién tendría actividad en la tercera semana de julio, acortando más el tiempo del que dispondrá Cruyff para conocer a sus dirigidos. Aun así, antes de confirmarse la suspensión de las eliminatorias, él afirmó que ya tenía listo el once abridor para enfrentar a Argentina, el primer rival de las eliminatorias.

Dufer Alman, expreparador físico de la selección nacional, advierte del poco tiempo que se dispone de cara a la competencia oficial. “Es verdad que por esto del coronavirus todas las selecciones están en igualdad (por la paralización de los certámenes), pero la diferencia radica en que los rivales tienen procesos consolidados”.

“Ya tenemos la aprobación de FIFA para culminar (las eliminatorias) en marzo de 2022 y de esa manera se jugaría en junio el repechaje. Hay otras posibilidades en caso de que no se juegue en septiembre o en octubre, hay otras fechas alternativas”, señaló la Conmebol.

LA SITUACIÓN

El delantero Leonardo Campana no fue convocado para el partido en que su equipo, el Wolverhampton, venció 2-0 al West Ham, por la Liga Premier.

Cristian Noboa no estuvo en el once titular del Sochi ruso, que goleó 10-1 a los juveniles del Rostov. Ellos sustituyeron al primer equipo, que está en cuarentena debido a seis positivos por coronavirus. (Expreso)

