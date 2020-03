1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 12 Marzo 2020

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) informó este jueves, a través de un comunicado, que ante la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el país dispuesta por el Gobierno debido a la pandemia global del COVID-19 (coronavirus), todas sus competiciones que regenta la institución y programadas para este fin de semana serán aplazadas hasta una nueva orden.

El inicio de la Superliga Ecuatoriana de Fútbol Femenino DIRECTV, previsto para el sábado 14 de marzo, será postergado. De igual forma, el evento de presentación de la Superliga Femenina, anunciado para mañana viernes 13 de marzo, queda suspendido.

El Campeonato de Reservas, así como los torneos nacionales de Formativas Sub 18, Sub 16, Sub 14 y Sub 12 también serán aplazados.

Los microciclos de trabajo de todas las categorías de las selecciones nacionales también se suspende hasta nuevo aviso.

Las nuevas fechas de reinicio de competiciones y actividades de las selecciones nacionales serán comunicadas oportunamente.

Cabe recordar que varios países asociados a la Conmebol, como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, tomaron medidas sobre los viajeros que provengan de países infectados por el coronavirus, como Italia, España, China, entre otros, limitando la capacidad de convocatoria para las selecciones nacionales de estos.