Expreso de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 10 Marzo 2020

Iván Kaviedes se pronunció respecto al video viralizado este lunes 9 de marzo, en el que se observa como el exmundalista es partícipe de pelea que dejó como resultado a un hombre presuntamente inconsciente.

En las declaraciones, enviadas por audio a un exfutbolista -cuyo nombre no quiso revelar-, Kaviedes confiesa que durante su participación en un partido de fútbol amateur en la localidad de Paute, Azuay, algunos presentes lo insultaron en presencia de sus familiares que lo acompañaban.

En el audio, el exfutbolista explica que encaró a uno de los seis hombres que supuestamente se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas durante el partido, pero que en ese mismo momento, decidió no seguir y se dio la vuelta.

"Uno me dio por la espalda, me di la vuelta y le rompí la nariz. Luego vinieron otros pero yo ya me estaba yendo".

Sobre la última persona a la que se enfrenta Kaviedes en el video y que aparentemente queda inconsciente, el exfutbolista comenta:

"Y cuando ya me estaba yendo, quería pelear otro, nos 'toqueteamos' un rato y quedó en el piso".

Al finalizar el audio asegura que el herido "se encuentra bien y ya salió del hospital".



Fuente: Expreso