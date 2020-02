La Hora de Quito

Detalles Publicado el Viernes, 21 Febrero 2020

La llave estaba prácticamente cerrada con Emelec clasificado a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Los ‘Eléctricos’ se adjudicaron el boleto con un marcador de 5-0 total.

Los primeros 45 minutos arrancaron parejos. Emelec parecía relajado por la ventaja de tres goles que marcó en Bolivia y Blooming aprovechó esto para poner a correr a la defensa ‘Azul’. Cerca de la media hora de juego, José Francisco Cevallos Júnior apareció en el momento y lugar justo para recibir un rebote de Facundo Barceló y marcó la primera del partido, la cuarta en el marcador global.

Este único tanto motivó al equipo comandado por Ismael Rescalvo, pero no pasaron del 1-0 en la primera parte del compromiso, que se jugó en el estadio George Capwell.

Segunda mitad

Para la etapa complementaria, el estratega español no realizó variantes y le funcionó. A los 57 minutos, entre varios candidatos como Cevallos y Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez, fue Robert Burbano quien encontró un espacio en el área chica, tras un centro de Cabezas, para marcar la segunda el cotejo. El global incrementó a 5-0, el partido estaba más que sentenciado y Emelec se frotaba las manos pensando en la siguiente fase del torneo. Cerca de cumplirse con el tiempo de juego, Blooming se lanzó al ataque y Emelec al contragolpe, los ‘Azules’ no daban un balón por perdido y presionaban. El 2-0 no era suficiente para vencer en su casa; sin embargo, el marcador no se movió y los bolivianos retornarán a su país con las manos vacías.

Tras este partido, el ‘Ballet Azul’ se concentrará en su compromiso ante Guayaquil City, en el mismo escenario, correspondiente a la segunda fecha de la LigaPro 2020.



