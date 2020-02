Leonardo Campana, delantero ecuatoriano del Wolverhampton, realizó una gran asistencia en su primer entrenamiento con el equipo inglés. En redes sociales, el club destacó la jugada del futbolista.



"Una encantadora jugada y una asistencia de Campana en su primer entrenamiento con el grupo", escribieron en su cuenta de Twitter junto a la asistencia del exjugador de Barcelona Sporting Club.



Actualmente, los 'Wolves' se encuentran entrenando en Marbella, España. Volverán a tener acción el próximo fin de semana ante el Leicester City por la Premier League.

A lovely move and a Campana assist in his first session with the group.



