Hoy, a las 19:30, hora Ecuador

Coperos. Progreso enfrentando a Barcelona en los octavos de final de la copa de 1990. Foto: archivo El País.

Progreso recibe esta noche, a las 21:30 horas (19:30 hora Ecuador) en el Parque Viera, a Barcelona de Guayaquil por la primera fase de la Copa Libertadores. Los gauchos del Pantanoso vuelven a jugar el más prestigioso torneo continental después de 30 años de ausencia y, curiosamente, ante el mismo rival que enfrentaron en su último juego por el certamen continental.

El técnico Leonel Rocco repitió a lo largo de la muy buena campaña que realizaron el año pasado que el objetivo era volver a clasificar a la Libertadores, una Copa que él mismo jugó en 1990 en la última participación de los gauchos.

Los gauchos quedaron eliminados en octavos de final frente a Barcelona de Guayaquil, con el que volverán a estar frente a frente esta noche en el Viera. Es más, aquel año el equipo ecuatoriano jugó la final donde cayó frente a Olimpia de Paraguay dirigido entonces por Luis Cubilla.

“Paaah, me pongo a hablar de todo eso y me emociono; se me eriza la piel”, le contó a Ovación Próspero Silva, delantero del equipo de 1990. “En estos días la gente me hace acordar de todo lo que vivimos, por más que lo tengo guardado en lo íntimo y lo vivo con mucha emoción”, insistió quien estuvo cerca de Rocco y del plantel durante todo el 2019, lo que fue importante para los futbolistas.

“Lo que vamos a vivir en el Viera va a ser muy fuerte. Más teniendo en cuenta que fue la última Copa que jugó Progreso y lo hizo frente a Barcelona”, agregó Próspero, quien fue el único futbolista que jugó todos los partidos de la historia de Progreso en la Libertadores: los de 1987 y los de 1990. (ovaciondigital.com.uy)