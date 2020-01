El Telégrafo de Guayaquil

Miércoles, 08 Enero 2020

La nueva dirigencia de Barcelona está dividida. Ramón Barredo, vicepresidente administrativo, reconoció que hay “grupos” dentro del Directorio que están en desacuerdo con el manejo administrativo y financiero del club guayaquileño.

La directiva de Barcelona que preside Alejandro Alfaro Moreno se posesionó en diciembre pasado. Los miembros firmaron hace un mes un acuerdo que evitaba discusiones internas. Pero los desacuerdos empiezan a salir a la luz.

“Supuestamente yo era parte de la comisión deportiva del club y no me han citado a ninguna reunión. No se están respetando las ideas del proyecto que le ofrecimos a los socios que nos eligieron. No nos toman en cuenta para nada”, dijo Barredo, en una entrevista con radio Caravana.

La división surgió debido a que un equipo de directores, conformado por Esteban Noboa, David Concha, Ramón Barredo, entre otros, propusieron un proyecto de desendeudamiento que estaba ligado a una entidad bancaria. “No se ha puesto un límite al endeudamiento, no se ha fijado el presupuesto para este año, no se nos ha permitido cumplir lo que se prometió, ese es el descontento”, dijo Barredo.

Xavier Salem, vicepresidente financiero del club “canario”, lamentó que temas internos hayan sido expuestos en medios de comunicación. “No hemos tenido compromisos con nadie, lo que queremos es que Barcelona no tenga nada que ver con intereses personales ni políticos”, dijo el directivo.

Según el dirigente, las comisiones se conformaron en las reuniones del directorio, por votación mayoritaria. “Estoy sorprendido de escuchar a un vicepresidente antes de iniciar el campeonato, que quiera desestabilizar al club desde adentro”, dijo Salem.



