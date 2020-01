La Hora de Quito

Detalles Publicado el Martes, 07 Enero 2020

A un mes de posesionarse el nuevo Directorio de Barcelona SC, presidido por Carlos Alfaro Moreno, ya se habla de diferencias a la interna entre sus integrantes, por definición de Comisiones y patrocinio de una entidad bancaria. Esto a poco tiempo para su debut en Copa Libertadores (22 de enero) y planificación de la Noche Amarilla (18), en la que se presentará oficialmente a la plantilla.

Ramón Barredo, miembro del área Administrativa y de Fútbol, dijo ayer que se están decidiendo cosas y que algunas no tienen sentido, por lo que decidió hablar. “Supuestamente yo soy parte de la Comisión deportiva y no han citado a ninguna reunión. No se están respetando las ideas del proyecto que le ofrecimos a los socios que nos eligieron, el grupo de Alejandro no nos toma en cuenta para nada”, explicó en Radio Caravana.

Además, señala que “un grupo de socios propuso que yo sea presidente, pero lo pensé mucho no me sentí capaz de afrontarlo, ahí es que hablamos con Alfaro y nos reunimos con él”.

En cambio, Xavier Salem (presidente financiero), aclaró que, en el club, existe una sola dirigencia y que todas las comisiones que se establecieron fueron electas por votación.

“Estamos trabajando y no vamos a permitir que nos desestabilicen. Hemos armado un equipo de lujo, estamos apagando incendios y no puede ser posible que estemos hablando de pelea entre dirigentes”.

Añadió que “a Barcelona lo vamos a manejar de forma transparente. Acá todo es público, hay cosas que se deben hacer puertas adentro. Me sorprende lo que diga otro directivo. Estamos preparando a un equipo para ser campeón”.

Por otro lado, Esteban Noboa, parte de la Comisión Jurídica, publicó en su cuenta de Twitter unos documentos firmados por Salem, en su propia casa, donde se establece el eje de los que estarán a cargo de cada área. “No a las mentiras”, sostuvo.



Fuente: La Hora