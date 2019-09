1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 20 Septiembre 2019

Pese a tener optimismo de que luego de ser realizadas algunas adecuaciones el estadio Olímpico Atahualpa estará listo para acoger los partidos de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 (se iniciarán en marzo próximo), Jaime Estrada, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, le dijo ayer que esa entidad analiza usar otros escenarios ante cualquier contratiempo.

El tiempo apremia y la inversión deberá ser inmediata para tener listo al Coloso de El Batán hasta diciembre próximo, mes en el que la FEF deberá inscribirlo si desea que la Selección sea local ahí en premundial. Según el reglamento de la FIFA el inmueble deberá ser registrado como sede tres meses antes del comienzo de las eliminatorias.

Las “exigencias (para que se juegue en el Atahualpa) son absolutamente solucionables y no nos impedirían jugar en el Atahualpa, afirmó Estrada.

Al preguntársele qué estadio sería escogido si por algún motivo no se pueden hacer readecuaciones en el Atahualpa, Estrada respondió: “El país cuenta con otros dos o tres estadios capaces de albergar eventos de esa magnitud, si es que hubiera algún problema”, destacó, en clara alusión a los escenarios de Liga (Q), Barcelona y Emelec.

El secretario particular del presidente Lenín Moreno, Juan Roldán, lanzó la primera alerta sobre el riesgo de que la Tri no pueda jugar en el Atahualpa.

“Si es que no hay una inversión hasta marzo en el Atahualpa, posiblemente la Conmebol no nos deje jugar las eliminatorias ahí. Esa inversión no nos corresponde a nosotros como gobierno, pues Concentración Deportiva del Pichincha (CDP) es la dueña del estadio. Sin duda apoyaremos en lo que podamos”, declaró en la emisora La Redonda.

Esto pese a que la Secretaría del Deporte habló de correr con los gastos, sin mencionar a la CDP, de remodelación del Atahualpa con la idea de pedir la sede del Mundial 2030.

Los trabajos deberán comenzar lo más pronto posible para cumplir “con las exigencias de la Conmebol. Si no, no habrá juegos en el Atahualpa”, reconoció el presidente de CDP, Jaime Ruiz. Mencionó obras relacionadas con “el aforo, parqueaderos, suites para miembros de organismos internacionales, cabinas, centros de transmisión directa, ascensores”.

Ruiz lamentó la falta de presupuesto en la CDP y contó que la próxima semana se reunirá con representantes de entes interesados en la remodelación, entre ellos el Gobierno. (El Universo)