Detalles Publicado el Jueves, 05 Septiembre 2019

Jorge Célico, entrenador encargado de la Selección de Ecuador, habló en la antesala del partido amistoso ante Perú en Estados Unidos, este 5 de septiembre del 2019.

El argentino dejó reflexiones importantes en la conferencia de prensa que dio previo al juego y en una entrevista con la radio quiteña Mach Deportes, 92.9 FM.

Las ausencias de Brayan Angulo y de Cristhian Ramírez volvieron a activar los cuestionamientos a los futbolistas que no tienen la voluntad de llegar a la Selección. El DT dejó algunas frases importantes sobre el momento actual de la Tricolor.

“Creo que la Selección ecuatoriana merece mucho respeto y merece que la compongan los jugadores que quieran estar. El que no quiera estar, que no esté y se terminó. Y no creer que ningún futbolista o cualquier futbolista son imprescindibles. Es un error que no podemos cometer”.

“Sinceramente no estoy para tapar absolutamente nada sino para decir las cosas como son. Sino uno después termina poniendo la cara y creen que uno está loco”.

“Para defender la Selección se necesitan dos cosas: condiciones técnicas y un apego con tú país, con tú gente. Saber por quién juegas y por algo que te permita tener un esfuerzo enorme por los 90 minutos”.

“Si se elige entre un lugar u otro, ese tipo de jugador no puede formar parte de la Selección sino tiene claro que la Selección está por arriba de cualquier otra cosa. No quiero juzgar, doy mi opinión. No estoy juzgando. Cada uno es dueño de hacer lo que quiera.

“Creo que si elegís entre el Cruz Azul (caso Brayan Angulo) y tú Selección, no se priorizó la Selección y para mí eso indica que el futbolista no está capacitado para ponerse la camiseta de su país”.

“Leonel (Ramírez) Me dijo que no se sentía bien. Le dije tranquilo, mejoráte. Pero luego el jugador jugó los 90 minutos en su equipo (Krasnodar de Rusia). Siempre obramos de buena fe. Viendo la mejor forma. No quiero adelantarme. Vamos a remitir una carta al Krasnodar preguntando por su lesión”.

“El caso de Énner Valencia es real. Tengo documentos del Tigres que certifican que sufrió un esguince. Es un caso distinto a los otros dos casos”. (El Comercio)