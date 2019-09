La Hora de Quito

Hoy, desde las 19:00, Ecuador jugará el primer partido de una nueva era. Después del fracaso en Copa América y la polémica suscitada por el timonel colombiano Hernán Darío Gómez y el caso del ‘Piso 17’, la ‘Tricolor’ se enfrentará a Perú de Gareca, que pretende continuar con su proceso. Este cotejo forma parte de la fecha FIFA que han programado varios combinados, como parte de su preparación para el Mundial de Qatar 2022.





La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha encargado, interinamente, el mando del ‘equipo de todos’ a Jorge Célico, pues todavía no se confirma el nuevo estratega que se encargará de armar un proceso de recambio en la Selección. Célico, quien consiguió el campeonato sudamericano con la Sub 20 y el tercer lugar en el Mundial de la categoría, aseguró no sentir presión y que, al contrario, quiere ‘dar una mano’ para poder dejar armada una base para el técnico que llegue a comandar el equipo.

Para este cotejo, el argentino realizó una convocatoria con varios rostros nuevos y jóvenes, como Leonardo Campana, Johan Padilla, José Cifuentes, y otros viejos conocidos como Fernando Gaibor y Junior Sornoza. Sin embargo, previo al viaje a Estados Unidos, donde se jugará el partido, Énner Valencia, Leonel Ramírez y Bryan Angulo se bajaron de la camioneta por aparentes molestias físicas, por lo que el argentino se vio obligado a reemplazarlos. Michael Estrada, de los registros de Macará y goleador del torneo doméstico, fue llamado, al igual que Mario Pineida, para completar la nómina.

El rival

Por su parte, la Selección peruana llega al duelo sin su principal figura Paolo Guerrero, quien solicitó no ser citado pues tenía cotejos de gran importancia con el Inter de Porto Alegre, club en el que milita. Raúl Ruidíaz fue convocado para reemplazar a Guerrero.

Otra de las novedades del combinado ‘Albirrojo’ fue el del nacionalizado Gabriel Costa.

Una vez disputado el duelo con Perú, la selección de Ecuador retornará al país para preparar el duelo con Bolivia, que se jugará en Cuenca el próximo martes.

