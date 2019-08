1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 14 Agosto 2019

Este miércoles, la LigaPro publicó la programación para la fecha 22 de la Serie A del torneo ecuatoriano.



La jornada que empezará este viernes y que terminará el lunes, quedó establecida de la siguiente manera.





Estadio Rodrigo Paz Delgado

16/08/19 - 19h15

L.D.U. Quito vs Barcelona S.C.

Árbitro central: Augusto Aragon

A1: Christian Lescano

A2: Guilber Gracia

AA1: Carlos Aroca

AA2: Carlos Bayas

4to: Jaime Sánchez

Asesor: Vicente Giler

Comisario: Diana Cueva



Estadio Bellavista

17/08/19 - 15h00

Mushuc Runa S.C. vs Delfín S.C.



Árbitro central: José Espinel

A1: Dennys Guerrero

A2: Wilson Arevalo

4to: Wellington Arauz

Asesor: Adan Ruiz

Comisario: Nicolas Vega



Estadio Olímpico Atahualpa

17/08/2019 - 17h15

América vs Guayaquil City F.C.



Árbitro central: Jefferson Macías

A1: Luis Vera

A2: Darío Moran

4to: Lenin Armijos

Asesor: José Carpio

Comisario: Jhonny Pallo



​​​​​​Estadio Alejandro Serrano Aguilar

17/08/19 - 19h30

D. Cuenca vs S.D. Aucas



Árbitro central: Marlon Vera

A1: Juan Macías

A2: Felix Vera

4to: Manuel Carriel

Asesor: Bomer Fierro

Comisario: Elton García



Estadio Fernando Guerrero Guerrero

18/08/19 - 13h00

C.D. Olmedo vs El Nacional



Árbitro central: Guillermo Guerrero

A1: Luis Gonzales

A2: Andrés Tola

4to: Henri Arizaga

Asesor: Robinson Galarza

Comisario: Jaime Camacho



Estadio Nueve de Mayo

18/08/19 - 15h15

Fuerza Amarilla vs Técnico U.



Árbitro central: Gabriel Gonzales

A1: Flavio Nall

A2: Juan Cruz

4to: Christian Guillen

Asesor: Oswaldo Segura

Comisario: Geovnni Puebla



Estadio Capwell

18/08/19 - 17h30

C.S. Emelec vs Independiente del Valle



Árbitro central: Franklin Congo

A1: Ricardo Baren

A2: Juan Aguiar

4to: Leandro Angulo

Asesor: Roberto Arcaya

Comisario: Susana Marca



Estadio Olímpico Atahualpa

19/08/19 - 19h15

U. Católica vs Macará



Árbitro central: Mario Romero

A1: David Vacacela

A2: Fernando Zambrano

4to: Cristian Aguirre

Asesor: Juan Corozo

Comisario: Carlos Garzon

(Ecuavisa)